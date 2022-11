Asamblea Nacional: informe de ejecución presupuestaria enero julio 2022 fue aprobado

Con 98 votos afirmativos y 15 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe no vinculante sobre la ejecución del Presupuesto General del Estado desde enero a junio del 2022. Este recoge la información de los 21 sectores que reciben asignaciones presupuestarias.

Los porcentajes de cumplimiento van desde el 7,8% de ejecución en Desarrollo Urbano y Vivienda hasta el máximo de 58,7% de ejecución en el Tesoro Nacional.

En el de Tesoro Nacional se incluyen las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), a la Seguridad Social, pago de deuda y la cuenta financiera deficitaria de combustibles.

La legisladora Mireya Pazmiño, ponente del informe, subrayó que Ecuador no ha podido recuperarse de la crisis económica producida por la pandemia, y enfatizó que gran parte de esta falta de recuperación en el aspecto económico del país, tiene que ver con la baja ejecución presupuestaria.

“Se evidencia que el Gobierno no ha sido eficiente en la ejecución del presupuesto, estamos frente a una crisis de gobernabilidad, dinero existe lo que no existe es voluntad política”, concluyó.

Participaron del debate nueve asambleístas, quienes criticaron la falta de cumplimiento presupuestario, y aseguraron que la situación del país se debe, en gran parte, a la falta de inversión en sectores primordiales como la salud, educación y seguridad.

Blasco Luna lamentó que los sectores agrícola, educación, salud y seguridad muestren porcentajes bajos en la ejecución presupuestaria. “Ahora entendemos por qué los policías están desarmados y 40 mil estudiantes no han podido acceder a universidades públicas” comentó.

Alejandro Jaramillo cuestionó si los ministerios no ejecutan el presupuesto porque no saben, porque no quieren o simplemente porque no les dan los recursos por parte del Ejecutivo. “Llama mucho la atención que para pagar la deuda externa sí hay recursos, cuando hay gente que se esta muriendo en los hospitales, cuando hay policías que están pagando de sus bolsillos gasolina para poder patrullar o pagan los candados de las celdas de las personas privadas de libertad”, culminó.

