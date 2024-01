El Ministerio de Energía y Minas anuncia suspensión de apagones hasta el 29 de febrero

Andrea Arrobo, ministra de Energía y Minas, anunció que se extiende la suspensión de apagones hasta el 29 de febrero, por el "buen manejo de los embalses" y por las lluvias recientes en el país.

Previamente se había suspendido esta medida, tomada por la crisis energética, hasta el 15 de enero, antes que finalice en 2023.

En una entrevista del miércoles pasado, el presidente Daniel Noboa había inferido que no iban a haber racionamientos por más tiempo. "Daremos una información importante de parte del Ministerio de Energía y Minas", adelantó, pero que no diría más para "no dañar la sorpresa", dijo a Radio Canela.

Arrobo también atribuyó esta decisión al ahorro energético que se ha implementado en el país, e indicó que estos esfuerzos se deben mantener y reforzar.

Según datos del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), en cuanto al Complejo Integral de Paute, los embalses de las centrales Mazar y Amaluza se encuentran en cotas cercanas a 2 143.2 metros sobre el nivel del mar (msnm) y 1 982.1 msnm respectivamente, lo que representa una energía almacenada de 690 gigavatios-hora (GWh) aproximadamente.

En este sentido, el despacho de energía en este mes se ha compuesto de: 70% en generación hidroeléctrica y energía renovable no convencional, 25% en generación térmica (gas natural y combustibles líquidos) y 5% en importación.

En un boletín del Ministerio de Energía y Minas se detalla que desde la segunda quincena de enero hasta marzo de 2024 se programarán mantenimientos en varias centrales de generación eléctrica, para estar operativos durante el período de estiaje.