Alza del IVA: ¿qué rubros se necesitan cubrir y cuáles son las posturas en la Asamblea?

Todo suma USD 2 000 millones , que aún dejan una brecha pero manejable. No obstante, el inconveniente es que, aunque todos reconocen que se debe facilitar la obtención de recursos al Gobierno, la diferencia en el mecanismo los tiene entrampados .

Todo esto suma USD 2 169 millones con los que el Estado no cuenta . Por eso, en la Asamblea se recompuso el proyecto presentado por el Gobierno, que esperaba recaudar USD 1 300 millones en 12 meses; USD 500 millones más cobrando contribuciones sobre las utilidades de las grandes empresas y otros USD 200 millones sobre contribuciones a las utilidades pasadas de la banca.

Aunque en la comisión encargada del trámite de la ley que incrementa el IVA habría los votos para aprobar un informe de mayoría, la decisión se postergó.

Le recomendamos: Ecuador bajo ataque: ¿es posible frenar la crisis de inseguridad, a largo plazo, con los militares en las calles?

En la Revolución Ciudadana dicen que no van a cambiar de idea y que no van a apoyar el incremento en el IVA; por eso tienen listo un informe de minoría y lo han hecho público. En el documento que presentarán para análisis del Pleno, no se incluye la revisión de ese impuesto al valor agregado.

La bancada oficialista ha cuestionado que el correísmo se oponga al incremento del IVA, cuando en 2016, después del terremoto en Manabí, lo aprobaron. Ellos dicen que es diferente.