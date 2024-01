Una prueba de ello -acota el experto- es que si alias Fito, líder de Los Choneros, no se fugaba de prisión, la situación seguiría igual como antes del 9 de enero. Por eso, las actuales medidas del Gobierno no tendrán efecto a largo plazo. "Pueden bajar los índices de delincuencia por un tiempo, lo cual es normal, pero luego se vuelve a lo que estaba antes. Lo que requiere la ciudadanía son medidas que perduren".

El catedrático Gustavo Chiriboga opina que, en varios dictámenes, la Corte Constitucional (CC) se ha señalado que el problema de cárceles e inseguridad es de carácter estructural y no pasa por el decretar estados de excepción o pedir apoyo de las Fuerzas Armadas. Se debe trabajar en políticas públicas, crear normativas.

En ese contexto, asegura que la CC no debería dar paso el estado de excepción porque en varios dictámenes se ha dicho que no es una medida eficaz. Otro inconveniente es que el presidente lo haya decretado por 60 días, pero la Constitución dice que deben ser solo 30 y luego renovar un mes más. "Está agotando el tiempo ordinario y la prórroga. Además, la CC ha señalado que el toque de queda debe aplicarse en sectores específicos. No es posible hacerlo de forma general, no es posible y debe delimitarse".

Le puede interesar: ¿Cuánto le costará al país afrontar un estado de guerra contra el terrorismo?