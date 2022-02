Alrededor de 22.000 establecimientos cobrarán menos IVA este feriado por Carnaval

Alrededor de 22.000 establecimientos que ofrecen servicios de turismo deberán reducir la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % al 8 % durante los cuatro días de feriado por Carnaval.

Hoteles, cafeterías, discotecas, bares, restaurantes, agencias de viaje, entre otros negocios, que consten en el Catastro Nacional de Establecimientos Turísticos deberán cobrar menos IVA entre el 26 de febrero y 1 de marzo. En total, son 21.627 establecimientos a nivel nacional que se acogerán a la medida.

Todos estos locales y compañías deben aplicar el cambio en su sistema de facturación electrónica.

Desde el Servicio de Rentas Internas (SRI) se asegura que se controlará que la disposición se cumpla. Cabe mencionar que quienes ya hicieron reservaciones en hoteles o compraron otros servicios turísticos no podrán beneficiarse con la reducción del IVA.

Por otra parte, existirán negocios que no cumplan con la medida. Esos establecimientos son los que no aparecen en el mencionado catastro, no obstante, desde el Ministerio de Turismo se señala que esos locales y empresas podrán aplicar la reducción del tributo -con el fin de atraer más clientes-, pero deberán regularizar su situación en los 60 días posteriores a este feriado.

Ecuavisa conversó con Esteban Fiallos, presidente de la Cámara de Turismo de Manabí, quien no está completamente convencido con esta iniciativa ya que podrían existir reclamos de los clientes.

En enero pasado, el presidente Guillermo Lasso dijo que este feriado de Carnaval servirá como un "primer ejercicio" para conocer cómo le va al sector turístico con la disminución del IVA. Según el jefe de Estado, esta propuesta busca "estimular el turismo local".

Conoce aquí la lista completa de los locales que cobrarán menos IVA este feriado.