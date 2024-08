Ecuador busca superar la tarjeta amarilla de la UE por pesca no declarada ni reglamentada

El Gobierno Nacional anunció este miércoles que aspira a superar la " tarjeta amarilla " que le impusiera la Unión Europea desde 2019 , por incumplimientos a la normativa sobre pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (Indnr).

En marzo pasado, según una última auditoría realizada por la UE, se habían registrado 14 observaciones y 12 actividades de incumplimiento , "lo que da cuenta del compromiso de Ecuador por combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada", añadió la fuente.

García indicó que Ecuador exporta unos USD 1 200 millones en pesca a la Unión Europea, pero remarcó que superar la "Tarjeta Amarilla" es una acción de prioridad para su Gobierno, pues ello implica mantener esas exportaciones.

LEA: Nueve tips para ahorrar en el regreso a clases

Según especialistas, Ecuador debe superar la "Tarjeta Amarilla" para evitar que sea considerado como un país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Tarjeta Roja), lo que podría generar sanciones drásticas como la prohibición de importaciones de productos de pesca hacia Europa.