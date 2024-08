187 establecimientos dedicados a la minería fueron inspeccionados por el SRI

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informó que, en lo que va de 2024, los fedatarios fiscales realizaron controles de verificación de actividad económica a 187 contribuyentes dedicados a la minería, en Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, El Oro, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe.

Esa intervención permitió ubicar físicamente al 61%; es decir, a 114 exportadores de minerales. Mientras que el 39% (73 contribuyentes) no fueron localizados. Ante eso, el SRI procedió a la suspensión o bloqueo de su registro en el Sistema Catastro de quienes no fueron ubicados y a emitir reportes a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC).

Los contribuyentes deberán efectuar las acciones correspondientes para la regularización de su registro. Además, se comunicó a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para que, en el ámbito de sus competencias, ejecuten acciones que permitan regularizar a este tipo de contribuyentes.

El objetivo de los controles es constatar físicamente la información consignada en el RUC y corroborar que quienes realizan estas actividades mantengan actualizada la información.

Le puede interesar: El Oro: Mineros ilegales asesinan a un policía durante cruce de balas