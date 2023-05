Cada año, miles de millones de dólares en recompensas de tarjetas de crédito quedan sin ser canjeadas. Estas recompensas abarcan de todo, desde tarjetas de regalo hasta millas en aerolíneas. No desperdicies tus recompensas.

Las empresas de estudio de mercado ofrecen dinero en efectivo por participar en grupos en grupos focales o llenar formularios. No te vas a hacer millonario haciendo esto, pero puede ser una manera rápida de ganar un poco de dinero.

Una de las maneras más sencillas de ganar dinero extra puede ser también una de las más aterradoras, pedir un aumento de sueldo a tu empleador. Has esto solamente si está preparado para justificar su petición con un razonamiento sólido, y si no has recibido un aumento en los últimos meses.