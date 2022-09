Quito: delincuentes utilizan perros para asaltar en La Mariscal

Un vecino del sector La Mariscal, centro – norte de Quito, denunció que fue víctima de una nueva modalidad de asalto en su barrio. Una banda de delincuentes utilizó perros para amedrentarlo y arrebatarle sus pertenencias.

Su nombre es Iván Alemán y cuenta que hasta ahora no puede superar el golpe emocional de ese incidente. "Retiraba dinero del cajero de la Amazonas y Ramírez Dávalos cuando y se me acercaron dos personas que tenía dos perros pitbull y un mestizo de color negro. Uno de estos chicos le ordenó a uno de los perros que me ataque y me mordió las piernas hasta tumbarme".

En el piso forcejeó con el animal hasta poder liberar su extremidad. El ataque le dejó una herida profunda. "Yo mismo tuve que abrir su hocico hasta liberar mi pierna". Su pantalón quedó desgarrado y destruido.

Según la víctima, este no es el único caso bajo esta modalidad de asalto en La Mariscal. Recuerda que los delincuentes ordenan a sus perros atacar para robar a los moradores. "Hay dos víctimas más aquí con el mismo perro y personas aquí en La Mariscal".

