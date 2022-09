Quito: delincuencia amenaza a vecinos para que no instalen cámaras de seguridad

Las bandas delictivas tienen en zozobra a los vecinos y comerciantes del sector de la Martha Bucaram de Roldós, en el sur de Quito. Les amenazan para que no instalen cámaras de seguridad en sus propias casas y locales comerciales.

Los delincuentes no quieren ninguna evidencia de sus actividades ilícitas en la zona. Una muestra de la violencia que se vive en ese lugar es lo que ocurrió hace 15 días cuando una persona murió tras recibir varios disparos. "Nos dicen que no pongamos cámaras porque nos van a matar. De esta noche no pasan", contó una moradora.

Los vecinos aseguran que deben tener mucho cuidado cuando salen a la tienda o realizar otras actividades. Pocos se atreven a denunciar, tienen miedo de represalias. "Hay miedo porque las cosas van en serio, no sabemos qué va a pasar", contó un morador.

Piden auxilio y más intervención de la Policía Nacional. Su objetivo es que la delincuencia no continúe ganando espacio.

