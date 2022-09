Estudiante universitaria fue víctima de la escopolamina en Quito

Los estudiantes que pertenecen a las universidades, localizadas en la avenida 12 de Octubre y Veintimilla, en el centro – norte de Quito, denuncian que son víctimas de la inseguridad y los delincuentes incluso utilizan escopolamina para robar.

Una de las víctimas es Alejandra (nombre protegido), a quien le dieron escopolamina para quitarle sus pertenencias. Cuenta que afortunadamente la dosis no fue tanta alta, por lo que logró ponerse a buen recaudo y pedir ayuda. "Llegué a una esquina y me puse muy mal. Alcancé a pedir ayuda en un restaurante, llamé a pedir ayuda y luego de eso no me acuerdo más".

Para los alumnos de las universidades, ingresar y salir de clases les resulta peligroso pues los delincuentes están al asecho, en el lugar menos esperado. También los docentes dicen estar preocupados ante esta situación. "Duele que en los alrededores de recintos estudiantiles está pasando esto", dijo Paulina Araujo, maestra de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

