Caso María Belén Bernal: así fue cómo la Policía determinó dónde estaba enterrado el cuerpo

Él no quiso decir cómo es que llegaron a ese lugar, pero el comandante Salinas sí lo explicó en varias entrevistas radiales.

UNA SALIDA DE DOS HORAS Y MEDIA

En ese auto, según uno de los testigos, Cáceres metió un bulto envuelto en un cobija , que lo había arrastrado desde la habitación donde momentos antes había discutido con María Belén, pero el vehículo no fue revisado a la salida de la institución.

Los abogados de la familia creen que Cáceres no actuó solo , pero Salinas dice que eso deberá determinarlo las investigaciones.

Según el comandante Salinas, Cáceres la enterró y tuvo tiempo de volver al recinto policial. Allí permaneció el cuerpo de María Belén, once días, sin poder ser descubierta por las unidades de élite que se entrenan al pie de este cerro.

CÁCERES HUYÓ EN LA MOTO QUE MARÍA BELÉN LE REGALÓ

"De ahí derivó en la búsqueda de una coartada para deshacerse de la culpabilidad. Lo cual no ocurrió porque el trabajo de investigación, articulado con la Fiscalía, ha sido muy bueno y, con todas las pericias e indicios, el evento de la investigación está cerrado".

Ahora los mayores esfuerzos de la Policía se centran en encontrar a Cáceres, que se encuentra prófugo de la Justicia después de rendir una primera declaración a la Fiscalía y quedar libre sin cargos.

“Él (Germán Cáceres) tenía una motocicleta BMW que al parecer también fue regalada por su esposa (María Belén) y el día que rindió su versión la usó para salir (de la Fiscalía) una vez que no hubo formulación de cargos y no tenía ninguna orden de detención”, indicó Salinas, quien también aseguró que la motocicleta no ha sido encontrada todavía.

Finalmente, agregó que el teniente de policía creó una coartada en la que inventó toda una historia ficticia, con horarios, tiempos de traslado y lugares, la que entregó en su versión a Fiscalía.