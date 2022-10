Caso Bernal: testimonios de cuatro cadetes son claves en las investigaciones

Las investigaciones por la muerte de María Belén Bernal continúan y más piezas se unen al rompecabezas. El próximo lunes 17 de octubre del 2022 se espera la comparecencia, en Asuntos Internos de la Policía Nacional, de 22 uniformados a quienes dispusieron que acudan al Rancho San Vicente para jugar un partido de fútbol, la tarde del sábado 10 de septiembre, por orden del general Giovanni Ponce, cuya firma electrónica consta en una circular con esa disposición.

En ese grupo de oficiales se encuentra -según el listado- el teniente Germán Cáceres del Salto, quien se encuentra prófugo por este caso y es esposo de la víctima. También cuatro cadetes varones de la Escuela Superior que acudieron al mismo lugar, informó Edwin Romero, abogado de un grupo de uniformados investigados por este caso y a quienes les abrieron sumarios administrativos.

Para el jurista, esa disposición es clave para conocer qué ocurrió horas antes de la muerte de la abogada quiteña, de 34 años. A su juicio, las investigaciones deben realizarse con transparencia.

"Me llamó la atención las intervenciones que realizó Juan Zapata, ministro del Interior, quien indicó que en menos de unos 14 días dentro de este engorroso trámite administrativo se va tener resultados en lo que respecta a las investigaciones internas administrativas de lo que pasó", expresó el abogado la mañana de este viernes 14 de octubre del 2022.

Ante eso, con base en los principios de igualdad al interior de la institución uniformada, Romero preguntó ¿por qué el ministro no indica que se inició una investigación interna administrativa en contra del general Ponce? La razón: el alto oficial dispuso, a través de una circular con su firma electrónica, para que salgan servidores policiales al Rancho San Vicente en donde funciona la Escuela de Estado Mayor.

Ante esas aseveraciones, en días anteriores, el general Ponce acusó a su edecán de haber usado, sin su consentimiento, su firma para dar permiso a Cáceres de asistir a un partido de fútbol pese a que se encontraba de turno.

"Ministro, ¿se ha hecho algo con eso novedad? La respuesta es no", dijo Romero. Por eso, ahora la preocupación es que con las investigaciones resultará que el cabo, el policía, sargento o subteniente serán destituidos. ¿Por qué no a los generales? Sólamente a los de poncho. Si no había esa circular, Cáceres no hubiera abandonado la guardia.

También preguntó si es posible sacar a los cadetes de su centro de formación. "¿Dentro de la malla curricular se encuentra normado sacar cadetes para que vayan a dar cumplimiento a memorandos o circulares de esta naturaleza? La respuesta es no".

