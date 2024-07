2.- Los sindicatos. La poca convocatoria de las protestas del jueves 4 de julio demuestra la desconexión de sus dirigentes con una sociedad que tiene nuevas ideas y urgencias. Y que, por lo tanto, requiere respuestas contemporáneas. Estas federaciones laborales, que no se sabe bien a quiénes y a cuántas personas representan, deben reformular sus objetivos con mayor pragmatismo y sentido de la realidad. Este sector no puede tener fuerza ni consistencia mientras el 70 por ciento de la población económicamente activa no tenga empleo formal. Su lucha debiera ir hacia la solución inteligente y desideologizada de este grave problema, caso contrario, se seguirán proyectando como unos sindicatos opacos que defienden viejos privilegios que han destruido al sector público. Que a su marcha no hayan plegado los transportistas ni la Conaie demuestra que su músculo y capacidad de convocatoria se ha reducido a la mínima expresión.

3.- Petroecuador. Esta ha sido una de las semanas más trágicas para la industria petrolera ecuatoriana, cuya producción, como nunca, llegó a caer a menos de 300 mil barriles de crudo por día. Estamos a punto de igualar el desastre de producción durante la pandemia. Es una lástima que esta empresa, la más grande del Estado, no enfrente con transparencia y liderazgo el durísimo momento que se cierne sobre el futuro energético del país. Claro, esto es responsabilidad, en gran medida, del gobierno del presidente Daniel Noboa que no logra dimensionar la magnitud de la crisis. Se nombraron, al fin, nuevas autoridades (Ministro de Energía y Viceministro de Hidrocarburos). Ojalá su paso por este sector ayude a Petroecuador a restablecer su calamitosa situación. Pero, en realidad, lo que se necesita es un milagro.

4.- Las Fuerzas Armadas. No han pasado ni dos años del espantoso femicidio de María Belén Bernal, en la Escuela Superior de la Policía de Pusuquí, por cuenta de su pareja, el teniente Gérman Cáceres, y otro caso atroz se repite, esta vez, en el Fuerte Militar 19 de Napo. La subteniente Pamela Ati fue asfixiada y presuntamente violada, crimen por el cual se investiga a cuatro oficiales de diferente rango. En un inicio, los informes de FF.AA. descartaron la hipótesis de la agresión sexual, pero los datos forenses dijeron lo contrario. Se empezó a sentir un espíritu de cuerpo que no abona a la necesidad de que estas instituciones jerárquicas sean más transparentes. Una institución que no aprende las lecciones del pasado, está condenada a repetirlas y a asumir el desgaste y el cuestionamiento de la ciudadanía.