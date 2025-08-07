Zara retira dos fotos de su web tras una queja del regulador británico de la publicidad

Zara ha retirado dos fotografías de su web después de que la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) de Reino Unido, emitiera una queja porque las imágenes mostraban a dos modelos con una delgadez poco saludable.

La empresa de moda comunicó al organismo que ya ha modificado los listados de los productos en los que aparecían esas fotos y ha eliminado las imágenes específicas, según recoge este miércoles el regulador británico de publicidad en su web.

En la queja, el regulador británico aseguraba haber estudiado cuatro imágenes y reclamaba a Zara que dos de esos anuncios no volvieran a aparecer en la forma denunciada y los productos se mostraran de forma responsable.

LEA: Colombia: Un muerto y varios heridos en disturbios antes de concierto en Movistar Arena de Bogotá

Según ha indicado Zara al ASA, la cadena ha eliminado esas imágenes pese a no haber recibido ninguna otra queja directa sobre los anuncios. No obstante, ASA reclamó retirar dos de las cuatro fotografías.

En el primer caso, la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) de Reino Unido insistía en que la pose de la modelo y la elección de la ropa en el anuncio daban la impresión de que la modelo era delgada de forma poco saludable, al mostrar que los brazos, hombros y pecho eran muy delgados.

En la segunda imagen, las sombras sobre las piernas de la modelo llamaban la atención sobre ellas y las hacían parecer notablemente delgadas y, debido al estilo del vestido que llevaba, la clavícula de la modelo sobresalía visiblemente.

Por ello, el estilo, la iluminación de la imagen y la elección de la ropa hacían que el anuncio diera la impresión de que la modelo era excesivamente delgada.

Zara recalcó en su respuesta al regulador británico que, al contratar modelos, seguían las recomendaciones del informe Fashioning a Healthy Future (Creando un futuro saludable) de Model Health Inquiry del Reino Unido.

En concreto, afirmó haber seguido la recomendación número tres, por la que se recomienda pedir a las modelos que presenten un certificado médico para acreditar su buen estado de salud.

LEA: Argentina presenta denuncia penal contra médicos ecuatorianos por fraude en examen de residencias

Zara confirmó que ambas modelos tenían certificados médicos que acreditaban su buen estado de salud y recalcó que ninguna de las imágenes había sido modificada, salvo por pequeños retoques en la iluminación y el color.

Aun así, Zara ratificó haber cambiado los listados de productos y eliminado las imágenes específicas de los cuatro anuncios.