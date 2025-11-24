Un volcán de Etiopía se reactiva después de casi 12 000 años

El volcán Hayli Gubbi, situado en el noreste de Etiopía, entró en erupción durante varias horas, por primera vez en casi 12 000 años, indicó el Centro de Observación de Cenizas Volcánicas de Toulouse (VAAC).

El volcán, que emitió densas columnas de humo, se encuentra a unos 800 kilómetros al noreste de la capital, Adís Abeba, cerca de la frontera con Eritrea.

Lea también: Por qué en Etiopía un año dura 13 meses (y otras curiosidades del país africano)

Hayli Gubbi, concretamente, está ubicado en el valle del Rift, una zona de grandes perturbaciones geológicas debido al encuentro de dos placas tectónicas y una gran actividad volcánica.

El programa mundial de vulcanismo de la Institución Smithsonian afirmó no tener constancia de ninguna erupción volcánica de Hayli Gubbi desde el Holoceno, el periodo que comenzó hace unos 12 000 años al final de la última glaciación.

Simon Carn, vulcanólogo y profesor de la Universidad de Michigan, indicó en Bluesky que Hayli Gubbi "no registró ninguna erupción durante el Holoceno".

Según el VAAC, el volcán, que culmina a unos 500 metros de altitud, entró en erupción el domingo, expulsando densas columnas de humo que alcanzaron los 14 kilómetros de altitud.

Este fenómeno duró varias horas y terminó el domingo.

Revise además: VIDEO | El volcán Semeru entra en erupción y obliga a evacuar a casi 1 000 personas en Indonesia

Columnas de humo sobrevolaron Yemen, Omán, India y el norte de Pakistán, según el VAAC.

Las autoridades no comunicaron ningún balance de víctimas por la erupción del volcán, que se encuentra en una zona remota y poco poblada.

Preguntadas sobre un posible balance y el número de personas desplazadas, las autoridades de la región de Afar no respondieron por el momento a las solicitudes de la agencia de noticias AFP.