Mundo
24 dic 2025 , 12:26

VIDEO | Un perro, de raza pitbull, atacó a un bebé en Nueva York

el ataque se produjo de manera repentina cuando el animal mordió la pierna del menor y se negó a soltarlo durante varios segundos.

   
  • VIDEO | Un perro, de raza pitbull, atacó a un bebé en Nueva York
    Un perro, de raza pitbull, atacó a un bebé de un año en Nueva York.( RRSS )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un violento incidente ocurrido en una de las zonas más transitadas de Manhattan, Estados Unidos. Un bebé fue atacado por un perro de raza pitbull mientras se encontraba junto a su madre en las inmediaciones de Union Square, en el centro de Nueva York.

Lea: VIDEO | Impactante explosión de un camión cisterna en una estación de servicio ocurrió en el sur de Italia

Según testigos, el ataque se produjo de manera repentina cuando el animal mordió la pierna del menor y se negó a soltarlo durante varios segundos. La escena se desarrolló en plena vía pública, ante la mirada de varias personas que intentaron intervenir para detener al perro.

En medio del caos, distintas acciones fueron realizadas para separar al animal del bebé. El dueño tiró con fuerza de la correa, mientras otros transeúntes intentaron inmovilizar al pitbull con golpes, maniobras de sujeción y esfuerzos por abrirle la boca. Ninguna de estas acciones logró que el perro soltara al niño.

Lea: VIDEO | Una iglesia en Texas recreó la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, con 1 000 drones

La madre del menor, visiblemente alterada, pidió ayuda a gritos y solicitó la intervención policial. El ataque continuó hasta que un hombre aplicó una maniobra distinta. Este le apretó los testículos del animal, lo que provocó que este soltara inmediatamente al bebé.

Tras ser liberado, el niño comenzó a desplazarse por el suelo, mientras testigos alertaban sobre la gravedad de la herida.

Minutos después, el menor fue trasladado al hospital, donde recibió varios puntos de sutura en su pierna. De acuerdo con información difundida por el New York Post, su estado de salud es estable.

Lea: Las lluvias en Buenos Aires dejaron autos bajo el agua y viviendas sin luz

Luego del hecho, el propietario del perro se retiró del lugar junto al animal y permaneció en una parada de autobús cercana, mientras otras personas alertaban a las autoridades.

Tras la investigación inicial, las autoridades determinaron que el responsable del animal no enfrentará cargos penales. No obstante, el caso continúa generando repercusiones, ya que un familiar del bebé indicó que la familia buscará que el perro sea sacrificado.

Temas
Perro
Nueva York
ataque
niño
raza
video
tendencia
Estados Unidos
Nueva York
Noticias
Recomendadas