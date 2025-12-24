VIDEO | Un perro, de raza pitbull, atacó a un bebé en Nueva York

Un violento incidente ocurrido en una de las zonas más transitadas de Manhattan, Estados Unidos. <b>Un bebé fue atacado por un perro de raza pitbull</b> mientras se encontraba junto a su madre en las <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/video-explosion-estacion-servicio-sur-italia-BH10602065 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/video-iglesia-texas-recreo-vida-jesus-1-000-drones-DH10602247 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/luvias-buenos-aires-autos-viviendas-inundadas-sin-luz-JH10601910 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>