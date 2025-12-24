Mundo
24 dic 2025 , 08:28

VIDEO | Una iglesia en Texas recreó la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, con 1 000 drones

La actividad, abierta al público y sin costo, buscó ofrecer un espacio recreativo y de convivencia para la comunidad.

   
  • VIDEO | Una iglesia en Texas recreó la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, con 1 000 drones
    Mil drones narran la historia de la Natividad en evento comunitario de Texas.( WEB )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Desde lo alto del cielo de Texas, Estados Unidos, cientos de figuras luminosas tomaron forma para relatar uno de los pasajes más conocidos del cristianismo. Así se vivió el cierre de Bright Lights 2025, un evento comunitario que reunió a familias durante tres noches consecutivas.

Lea: VIDEO | Impactante explosión de un camión cisterna en una estación de servicio ocurrió en el sur de Italia

La iniciativa fue organizada por The Church on Masters Road, una iglesia no confesional ubicada en esta localidad texana. La actividad, abierta al público y sin costo, buscó ofrecer un espacio recreativo y de convivencia para la comunidad.

A nivel del suelo, el evento contó con múltiples atracciones familiares. Los asistentes recorrieron una colina artificial cubierta de nieve, disfrutaron de música en vivo y compartieron alrededor de hogueras. También se ofreció comida gratuita, chocolate caliente, juegos inflables y un zoológico de mascotas para los más pequeños.

Entre las actividades programadas se incluyó un sorteo solidario de vehículos. Cada noche se entregaron dos automóviles usados a personas y familias que atravesaban dificultades económicas, previamente inscritas en el proceso de selección.

Lea: Conoce nueve de los viajes en tren más inolvidables del mundo

Sin embargo, el momento central de cada jornada ocurrió al caer la noche. Un espectáculo aéreo de aproximadamente 15 minutos reunió a 1 000 drones, los cuales recrearon escenas clave de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte.

La coreografía fue acompañada por una narración en off que explicó cada pasaje representado y transmitió el mensaje del Evangelio, mientras las figuras luminosas se desplegaban a cientos de pies de altura.

Temas
drones
Navidad
Texas
videos
tendencia
Texas
Noticias
Recomendadas