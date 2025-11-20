Bloomberg publica audio de la canciller colombiana Rosa Villavicencio sobre posible salida negociada de Nicolás Maduro

La difusión de un audio por parte de la agencia Bloomberg en Europa, desde su oficina en Madrid, abrió un nuevo capítulo en la controversia generada por las recientes declaraciones de la canciller Rosa Villavicencio.

Lea: VIDEO | El volcán Semeru entra en erupción y obliga a evacuar a casi 1 000 personas en Indonesia

El material correspondiente a una entrevista realizada por el periodista Daniel Basteiro, confirma de manera íntegra lo dicho por la jefa de la diplomacia colombiana sobre una eventual negociación relacionada con el futuro político del presidente venezolano Nicolás Maduro.

En la noche previa a la publicación del audio, la Cancillería había emitido un comunicado en el que rechazaba la interpretación difundida por medios internacionales.

El documento señalaba que lo reportado no corresponde a lo expresado por Villavicencio y reiteraba que Colombia actúa bajo el respeto al derecho internacional y la soberanía de los Estados, sin intervenir en asuntos internos. Sin embargo, el archivo sonoro recoge punto por punto lo dicho durante la entrevista.

Lea: Elon Musk proyecta una economía global sin pobreza impulsada por robots humanoides

Dentro del contenido revelado, se destaca una conversación centrada en la hipotética salida de Nicolás Maduro del gobierno y las alternativas para una eventual transición política. En respuesta a una pregunta sobre si el mandatario venezolano debería considerar un plan que le garantice abandonar el poder sin enfrentar cárcel, la canciller respondió de forma afirmativa.

En otro fragmento, Villavicencio mencionó que Maduro lo ha considerado y que existe una propuesta en evaluación. Según sus declaraciones, dicho escenario abriría la puerta a un proceso de transición que permita la realización de elecciones legitimadas y con un procedimiento transparente. La funcionaria incluso señaló que el presidente venezolano estaría por aceptarlo o que aceptaría ese planteamiento.

Por último, el audio recoge menciones a los esfuerzos del propio Nicolás Maduro por buscar mediaciones. No obstante, Villavicencio puntualizó que cualquier proceso de este tipo depende de la aceptación de Estados Unidos y de las partes involucradas, tanto del gobierno venezolano como de la oposición.