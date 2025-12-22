Viajeros
Roma cobrará entrada para que extranjeros accedan a la Fontana di Trevi

Los museos y monumentos más visitados en Roma, a partir del 2026 tendrán costo de entrada para los extranjeros.

   
    ROME (Italy), 19/12/2025.- Los turistas hacen cola frente a la Fuente de Trevi en Roma, Italia, el 19 de diciembre de 2025. La barroca Fontana di Trevi es la fuente más grande de Roma y una de las fuentes más famosas del mundo.( ANGELO CARCONI / EFE )
La Fontana de Trevi es el segundo monumento más visitado de la capital italiana. Ahora para poder acceder a ella el Ayuntamiento comenzará a cobrar 2 euros a partir del próximo año, específicamente desde el mes de febrero, confirmó este viernes el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.

El emblemático monumento, una de las pocas grandes atracciones de la Ciudad Eterna con acceso libre hasta ahora, implantará el pago con el objetivo de regular la afluencia masiva de visitantes.

El acceso sujeto a pago estará vigente entre las 9:00 hora local y las 22:00, mientras que durante la noche y las primeras horas de la mañana no será necesario abonar entrada. "Es importante aclarar que la Fontana es visible gratuitamente para todos. Estamos hablando solo del acceso a la zona justo delante de la fuente", precisó Gualtieri.

Para el acceso se habilitaran dos carriles, para turistas y residentes

En concreto, se habilitarán dos carriles de acceso: uno para los turistas, que deberán abonar la entrada, y otro para los residentes en Roma, que podrán acceder de forma gratuita.

Además, el acceso seguirá siendo gratuito también para los niños de cinco o menos años, para las personas con discapacidad y un acompañante y para los titulares de la MIC Card, la tarjeta cultural del ayuntamiento de Roma que permite acceder a los museos de la ciudad.

El alcalde anunció un billete de pago para seis monumentos que hasta ahora eran gratuitos con un precio muy popular y accesible.

Además de la Fontana, los otros son la Villa de Massenzio, el Museo Napoleónico, el Museo de Escultura Antigua Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti y el Museo Pietro Canonica.

Con el costo se busca reducir la cantidad de visitas diarias de 400 personas a 250.

La entrada de pago se sumará a una medida ya vigente desde el pasado 22 de diciembre, que limita el acceso simultáneo a un máximo de 400 personas en la plaza. Esta cifra se reducirá ahora a 250 para evitar la saturación del espacio.

Los billetes podrán adquirirse a través de una plataforma digital exclusiva para la compra anticipada de boletos, o directamente en el lugar, y también en puntos de venta físicos como museos o puntos de información turística.

La imposición de esta tarifa, una medida similar a la que ya se aplicó recientemente para el Panteón, llega después de años de debate sobre la necesidad de controlar el elevado número de personas que se concentran diariamente en el entorno del monumento.

Solo en el primer semestre de este año, se registraron más de cinco millones de accesos al recinto, con una media diaria de 30 000 visitantes.

Los recursos obtenidos con la nueva tarifa cubrirán los costes logísticos y lo que reste se destinará al mantenimiento y embellecimiento del patrimonio museístico, garantizando también la seguridad en los espacios comunes.

