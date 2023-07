El Ministerio de Turismo de Uruguay transmitió tranquilidad a los turistas extranjeros que puedan arribar al país durante las vacaciones de invierno, teniendo en cuenta la crisis hídrica que existe debido a una prolongada sequía.

El viceministro de esa cartera, Remo Monzeglio, indicó que en este momento hay agua bebible en todos lados y remarcó que en muchos lugares turísticos como Colonia y Maldonado no hay absolutamente ningún tipo de problema porque estos se alimentan de agua potable de otras fuentes.

Lea también: El fenómeno de El Niño ha comenzado a nivel global, declara la Organización Meteorológica Mundial

"No hay riesgo de quedarnos sin agua y no riesgo cierto en el corto plazo de que el agua de Montevideo no sea bebible", puntualizó Monzeglio. Por otra parte, comentó la oferta turística que existe en el país para esta época del año y dijo que es un momento en que los turistas valoran mucho la zona termal, ubicada en el norte del país.

También habló sobre Colonia y resaltó que el Ecoparque Talice del departamento (provincia) de Flores reabrió tras mantenerse cerrado durante un tiempo por la gripe aviar.