El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo apenas surgió la denuncia que le creía a Penadés, a quien conoce desde hace tres décadas como miembro del Partido Nacional de centroderecha que él lidera. "Sería un mal amigo si no le creo", declaró luego a la prensa.

El informe de la Fiscalía

En uno de ellos, la víctima recuerda que cuando conoció a Penadés le dijo ser menor de edad, pero éste le respondió: "Si hay pelitos no hay delito".

Las consecuencias

"No me arrepiento de nada porque no cometí ningún delito", dijo Penadés sucintamente a la prensa luego de declarar en la Fiscalía el mes pasado, aún protegido por sus fueros legislativos.