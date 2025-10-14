Trump anuncia que EE.UU. hundió otro barco con seis narcoterroristas en el Caribe

El presidente de Estados Unidos,<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/incomodo-saludo-entre-emmanuel-macron-donald-trump-cumbre-paz-gaza-CE10272918 target=_blank> Donald Trump</a>, informó este martes que el Ejército de su país llevó a cabo <b>otro ataque contra una lancha en el Caribe,</b> cerca de las costas de Venezuela, y confirmó la <b>m</b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/incomodo-saludo-entre-emmanuel-macron-donald-trump-cumbre-paz-gaza-CE10272918 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/peru-laboratorio-recibe-maxima-sancion-suero-causo-muerte-siete-personas-CE10271829 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>