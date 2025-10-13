Mundo
13 oct 2025 , 19:14

Perú: Laboratorio recibe máxima sanción por suero que causó la muerte de siete personas

Un laboratorio médico privado fue multado por la distribución de un suero fisiológico defectuoso que provoco la muerte de siete personas.

   
    Foto referencial a Suero de uso médico. ( Pixabay )
Redacción
Redacción y EFE
El laboratorio privado Medifarma fue multado con 700 mil dólares, la máxima sanción administrativa en Perú, por distribuir un suero fisiológico defectuoso que le provocó la muerte a siete personas, incluido un bebé en abril pasado, según informó este lunes el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 (CC3) del Indecopi dispuso la máxima sanción contra Medifarma, que equivale a 450 Unidades Impositivas Tributarias, por la distribución de un lote defectuoso de suero fisiológico al 9 %, que representó un "riesgo injustificado para la salud y la seguridad de los consumidores".

La investigación de esta comisión comprobó las fallas en el proceso de producción del laboratorio, las cuales estaban bajo el control de la empresa, señaló Indecopi en un comunicado.

Medifarma no pudo acreditar "ninguna causa objetiva, justificada e imprevisible que la exonere de responsabilidad" en este caso, remarcó la autoridad en asuntos relacionados con el consumidor.

En tal sentido, la CC3 ordenó, en esta resolución de primera instancia, cubrir los gastos médicos de los pacientes afectados hasta su recuperación completa, asumir los gastos del sepelio de las víctimas mortales e implementar un programa de cumplimiento normativo.

El lote distribuido por Medifarma tenía hasta seis veces la concentración requerida de sodio y resultó mortal para siete personas que lo recibieron en clínicas de Lima, Cuzco y Trujillo.

El pasado 30 de marzo, el Ministerio de Salud suspendió las licencias de manera temporal y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra el laboratorio Medifarma, que es uno de los más importantes del país.

Noticias
