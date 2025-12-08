Un terremoto de magnitud 7,6 sacude Japón; hay alerta de tsunami

Un <b>terremoto </b>de magnitud 7,6 sacudió este lunes 8 de diciembre el norte de<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/terremoto-5-7-japon-no-deja-victimas-por-el-momento-GD10469825 target=_blank>Japón</a></b>, provocando varios heridos, y llevó a la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) a declarar una alerta por tsunami de <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/sismo-magnitud-7-4-frente-costa-rusia-en-el-pacifico-MA10108510 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/sanae-takaichi-primera-mujer-gobernar-japon-OC10306811 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/2024-08-08-terremoto-japon-tsunami-EY7809987 target=_blank></a></b>