25 nov 2025 , 09:28

Un terremoto de magnitud 5,7 sacude a una isla en el sur de Japón

De momento, no se registran víctimas por el sismo.

   
    Foto de archivo de un terremoto registrado.( EFE )
EFE
EFE y Redacción
Al suroeste de Japón, en la ciudad de Kumamoto, se produjo un terremoto de magnitud 5,7, según la Agencia Meteorológica del país, aunque de momento no se han registrado daños o víctimas.

El sismo tuvo lugar a las 18:01, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros, registrando un cinco en la escala cerrada japonesa de siete niveles.

Según declaraciones de residentes a la cadena pública japonesa NHK, algunos edificios temblaron con violencia, y varios objetos cayeron desde las estanterías.

La primera ministra de Japón reacciona al terremoto

En un mensaje en su cuenta de la red social X, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró que su Gobierno estableció inmediatamente después del sismo una "oficina de enlace en el Centro de Gestión de Crisis de la Oficina del Primer Ministro para evaluar la magnitud de los daños".

"He dado instrucciones al Gobierno para que determine lo más rápidamente posible el alcance de los daños y proporcione al público información oportuna y precisa", detalló la mandataria, que animó a los residentes de la zona a "estar alerta" ante posibles terremotos de magnitud similar.

