Un terremoto de magnitud 5,7 sacude a una isla en el sur de Japón

Al suroeste de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/japon target=_blank>Japón</a>, en la ciudad de Kumamoto, se produjo un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/terremoto-japon target=_blank>terremoto</a> de magnitud 5,7</b>, según la Agencia Meteorológica del país, aunque de momento <b>no se han registrado daños o víctimas.</b> El sismo tuvo <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/terremoto-bangladesh-ocho-muertos-100-heridos-GA10457076 target=_blank></a></b> <b></b>