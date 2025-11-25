Un terremoto de magnitud 5,7 sacude a una isla en el sur de Japón

Al suroeste de Japón, en la ciudad de Kumamoto, se produjo un terremoto de magnitud 5,7, según la Agencia Meteorológica del país, aunque de momento no se han registrado daños o víctimas.

El sismo tuvo lugar a las 18:01, hora local, a una profundidad de 10 kilómetros, registrando un cinco en la escala cerrada japonesa de siete niveles.

Según declaraciones de residentes a la cadena pública japonesa NHK, algunos edificios temblaron con violencia, y varios objetos cayeron desde las estanterías.