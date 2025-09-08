Mundo
08 sep 2025 , 17:39

Suben a 10 los muertos por el impacto de un tren con autobús en el Estado de México

Un autobús de pasajeros se impactó contra un convoy de un tren de carga sobre la carretera federal Atlacomulco–Maravatío.

   
  • Suben a 10 los muertos por el impacto de un tren con autobús en el Estado de México
    Fotografía aérea de la zona donde ocurrió el accidente entre un ferrocarril y un autobús este lunes, en Atlacomulco (México).( Foto: EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El número de muertos por el choque de un ferrocarril con un autobús de pasajeros de doble piso subió de ocho a 10, informó este lunes el coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández Romero.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío (zona industrial).

“Tenemos un total de 41 lesionados, de los cuales cuatro son de la primera prioridad, 16 de la segunda y 21 de la tercera prioridad (...) y tenemos un número de 10 decesos”.

Sobre el estado de los heridos, explicó que dos fueron trasladados por el grupo de rescate Relámpagos al hospital Adolfo López Mateos, ubicado en la ciudad de Toluca, mientras que otros se encuentran en clínicas de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca y Jocotitlán.

Lea: Así quedó el auto en el que se accidentó Kseniya Alexándrova, Miss Universo Rusia 2017

También comunicó que la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC en México) “ya está haciendo lo propio para liberar la vía y establecer la circulación”, y confirmó que el autobús de la línea Herradura de Plata transportaba 51 pasajeros.

En cuanto al conductor del autobús, anunció que está detenido y agregó que es un asunto que la autoridad responsable tendrá que resolver.

Por su lado, CPKC emitió un comunicado en sus redes sociales con el que lamentó el incidente y acusó al conductor del autobús de querer “ganarle el paso al tren”.Y precisó que “las autoridades de protección civil, municipal y de seguridad brindan apoyo para atender este triste hecho”.

La compañía hizo un llamado a la población, conductores y choferes a respetar los señalamientos y a cumplir la orden de alto total en los cruces de ferrocarril para evitar estas lamentables situaciones.

Le puede interesar: Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, resulta gravemente herido en un siniestro de tránsito

El accidente fue divulgado este lunes en redes sociales tras la circulación de un video en el que se observó a varias personas que intentaron ayudar a salir por el techo del autobús a los pasajeros atrapados, mientras que otros más se encuentran en el suelo.

Temas
heridos
muertos
Accidente
autobús
tren
México
Toluca
Noticias
Recomendadas