Southwest Airlines cambia su política de doble asiento para pasajeros con obesidad

La política de la aerolínea estadounidense Southwest Airlines cambió fuertemente negándole un asiento gratis a las personas con sobrepeso. A partir de enero de 2026, los pasajeros que no puedan ocupar un solo asiento deberán pagar un segundo boleto. Esta medida provocó críticas, ya que algunos la ven como un acto discriminatorio, mientras que otros la defienden como una forma de optimizar el espacio en la cabina y la comodidad de todos los viajeros.

El cambio marca un giro radical en la filosofía de Southwest. Durante más de dos décadas, la aerolínea permitía a los clientes de talla grande reservar un segundo asiento sin costo inicial y, en la mayoría de los casos, les reembolsaban el dinero después del vuelo. Este beneficio, conocido como la política del Cliente de tamaño, distinguía a Southwest de sus competidores y era considerado un ejemplo de inclusión en la industria aérea.

Con la nueva política, el reembolso del segundo asiento solo será posible si se cumplen condiciones mucho más estrictas. Para optar a la devolución, el boleto se debe comprar por adelantado, tiene que ser de la misma clase que el asiento principal y, lo más importante, el vuelo no debe estar lleno. Además, la compañía aclara que el proceso de reembolso podría tardar hasta tres meses, lo que hace más complicada la devolución.

La decisión desató críticas de asociaciones que defienden a personas con obesidad. Tigresa Osborn, presidenta de la National Association to Advance Fat Acceptance, expresó a The New York Times que "Southwest fue durante años un faro de esperanza para quienes, de otro modo, no podían volar". Además, esta medida, junto con el fin de la política de asientos libres y el nuevo cobro por equipaje, aleja a la aerolínea de la imagen flexible y cercana que la caracterizó durante años.

Este cambio en Southwest no es un caso aislado. Otras aerolíneas, como Air France-KLM y Air New Zealand, también han implementado medidas similares. En 2010, Air France comenzó a cobrar un sobreprecio a clientes obesos por razones de "seguridad", mientras que Air New Zealand llegó a pesar a sus pasajeros antes de los vuelos para calcular la eficiencia del combustible.

