19 dic 2025 , 06:15

Chicama, Perú: sicarios asesinaron a una autoridad local e hirieron a siete niños en un evento navideño

Los heridos en el evento navideño se encuentran con vigilancia médica en el Hospital Regional de Trujillo y en el hospital de Casa Grande de EsSalud.

   
  Chicama, Perú: sicarios asesinaron a una autoridad local e hirieron a siete niños en un evento navideño
    Un niño siendo trasladado al hospital por ser herido por las balas en el evento la Chocolatada, en Perú.( Redes sociales )
El jueves 18 de diciembre por la tarde, en un evento navideño llamado la Chocolatada en La Libertad, distrito de Chicama, Perú, sicarios llegaron al evento y dispararon a varias personas, entre ellos a niños y niñas y a una autoridad local, la regidora del distrito, Elena Rojas.

La celebración navideña realizada en un evento infantil irrumpida por sicarios a las 18:57 ha causado críticas en la comunidad. Según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), siete menores de edad fueron heridos mientras disfrutaban el show infantil.

Los sicarios se movilizaron en moto y de un momento a otro abrieron fuego a los asistentes del evento. De acuerdo al COER, el objetivo era la regidora de Chicama, Elena Rojas, de 65 años. Posteriormente, los sicarios huyeron rápidamente.

La regidora fue alcanzada por las balas y auxiliada inmediatamente por los asistentes mientras llegaban las ambulancias del SAMU, que trasladaron a todos los heridos a un centro de salud cercano. Rojas murió por las heridas de bala durante el traslado y cuatro niños están heridos gravemente.

Condolencias del Partido Aprista Peruano para la familia de Elena Rojas.
Condolencias del Partido Aprista Peruano para la familia de Elena Rojas. ( @APRA_Oficial )

¿Qué dicen las autoridades sobre la balacera?

Para la Policía de Perú, los sicarios últimamente han causado terror en la provincia de Ascope y el valle de Chicama; por ahora se encuentran siguiéndoles el rastro.

El Ministerio del Interior señaló que la policía desplegó toda su fuerza operativa y de inteligencia para encontrar a los autores del hecho. Las autoridades ejecutaron un "plan cero" en el lugar del evento y recogieron los casquillos de las balas.

Por su parte, la Municipalidad del Distrito de Chicama en un comunicado escribió que "condenamos de manera firme y categórica estos actos criminales que enlutan a nuestra región y atentan contra la convivencia pacífica y la seguridad de la población. Reconocemos y agradecemos la rápida intervención de la ciudadanía, así como del personal de la Red Integral de Salud de Ascope y el SAMU”.

