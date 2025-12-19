Chicama, Perú: sicarios asesinaron a una autoridad local e hirieron a siete niños en un evento navideño

<b>El jueves 18 de diciembre por la tarde, en un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/navidad target=_blank>evento navideño</a> llamado la Chocolatada en La Libertad, distrito de Chicama, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/peru target=_blank>Perú</a>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sicarios target=_blank>sicarios</a> llegaron al evento y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/disparos target=_blank>dispararon</a></b> a varias personas, entre ellos <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ninos-y-ninas target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/autoridades-investigan-presunto-envio-3000-balas-agentes-policiales-peru-ecuador-IC10478415 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/heridos target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/concejal target=_blank></a></b> <b></b>