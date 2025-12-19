Chicama, Perú: sicarios asesinaron a una autoridad local e hirieron a siete niños en un evento navideño

La regidora fue alcanzada por las balas y auxiliada inmediatamente por los asistentes mientras llegaban las ambulancias del SAMU, que trasladaron a todos los heridos a un centro de salud cercano. Rojas murió por las heridas de bala durante el traslado y cuatro niños están heridos gravemente.

Los sicarios se movilizaron en moto y de un momento a otro abrieron fuego a los asistentes del evento. De acuerdo al COER, el objetivo era la regidora de Chicama, Elena Rojas , de 65 años. Posteriormente, los sicarios huyeron rápidamente.

La celebración navideña realizada en un evento infantil irrumpida por sicarios a las 18:57 ha causado críticas en la comunidad. Según el informe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), siete menores de edad fueron heridos mientras disfrutaban el show infantil .

Lee más: Las autoridades investigan un presunto envío de 3 000 balas entre agentes policiales de Perú y Ecuador

El jueves 18 de diciembre por la tarde, en un evento navideño llamado la Chocolatada en La Libertad, distrito de Chicama, Perú , sicarios llegaron al evento y dispararon a varias personas, entre ellos a niños y niñas y a una autoridad local, la regidora del distrito, Elena Rojas.

Lee más: Al menos 5 muertos y 2 heridos tras tiroteo en una cafetería de Turquía

Para la Policía de Perú, los sicarios últimamente han causado terror en la provincia de Ascope y el valle de Chicama; por ahora se encuentran siguiéndoles el rastro.

El Ministerio del Interior señaló que la policía desplegó toda su fuerza operativa y de inteligencia para encontrar a los autores del hecho. Las autoridades ejecutaron un "plan cero" en el lugar del evento y recogieron los casquillos de las balas.

Por su parte, la Municipalidad del Distrito de Chicama en un comunicado escribió que "condenamos de manera firme y categórica estos actos criminales que enlutan a nuestra región y atentan contra la convivencia pacífica y la seguridad de la población. Reconocemos y agradecemos la rápida intervención de la ciudadanía, así como del personal de la Red Integral de Salud de Ascope y el SAMU”.

Lee más: Quito: tiroteo por un asalto en la Av. República de El Salvador quedó registrado en video