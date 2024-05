Este jueves, 9 de mayo, el Ministro de Transportes sacó un comunicado de un accidente aéreo que ocurrió en el Aeropuerto Internacional Blaise Diagne de Dakar, Senegal.

El avión Boeing 737 que transportaba a 85 personas se salió de la pista en el aeropuerto provocando lesiones a 11 personas. El vuelo operado por TransAir bajo la marca Air Senegal, se dirigía a Bamako, Malí cuando ocurrió el incidente.

Según las autoridades, el avión se salió de pista durante la carrera de aterrizaje alrededor de las 23:40 horas locales. El impacto provocó un incendio que fue rápidamente controlado por los equipos de emergencia. Los pasajeros y la tripulación evacuaron la aeronave de forma segura.

Lea: Rebeca García: la acosadora de mujeres en Venezuela que se viralizó en redes

Once personas resultaron heridas en el accidente y fueron trasladadas a un hospital local para recibir tratamiento. La gravedad de las lesiones no ha sido revelada, pero se informa que todas las personas se encuentran estables. Los demás pasajeros del vuelo, que no resultaron heridos, fueron alojados en un hotel.