El caso causa conmoción porque al tratarse de una persona con "problemas psiquiátricos" las denuncias ante las autoridades no sirven de nada. Además manifiestan que García no ha cometido ningún delito por lo cual no puede ser acusada.

Lea: Los casos de violencia sexual contra estudiantes de Quito y Guayaquil son investigados por la Fiscalía

El hermano de Rebeca, Francisco también fue acusado de molestar a niños, él sube fotos de los menores en sus redes sociales. A pesar de las constantes denuncias, las autoridades venezolanas no han aplicado ninguna medida para velar por la seguridad de las víctimas.