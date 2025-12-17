Cepal proyecta bajo crecimiento económico para América Latina en 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que la actividad económica en la región continuará con un crecimiento débil en 2026, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geoeconómica y la débil actividad interna, según un informe divulgado este martes.

El organismo mantuvo su estimación de crecimiento regional en 2,4 % para 2025 y 2,3 % para 2026, cifras que considera insuficientes para atender las demandas de desarrollo económico y social en la región.

Según el reporte, la economía latinoamericana se ha apoyado en 2025 principalmente en el consumo privado, mientras que la inversión se ha mantenido contenida en la mayoría de los países.

El Cepal destacó que la región, pasando por una etapa de poca capacidad para crecer, con tasas cercanas al 2,3 % por cuatro años consecutivos, reflejo de un panorama de incertidumbre global y bajos niveles de inversión empresarial.