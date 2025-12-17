Mundo
Cepal proyecta bajo crecimiento económico para América Latina en 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publico sus proyecciones de crecimiento para la región en 2026

   
    Edificio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe( Internet )
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que la actividad económica en la región continuará con un crecimiento débil en 2026, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geoeconómica y la débil actividad interna, según un informe divulgado este martes.

El organismo mantuvo su estimación de crecimiento regional en 2,4 % para 2025 y 2,3 % para 2026, cifras que considera insuficientes para atender las demandas de desarrollo económico y social en la región.

Según el reporte, la economía latinoamericana se ha apoyado en 2025 principalmente en el consumo privado, mientras que la inversión se ha mantenido contenida en la mayoría de los países.

El Cepal destacó que la región, pasando por una etapa de poca capacidad para crecer, con tasas cercanas al 2,3 % por cuatro años consecutivos, reflejo de un panorama de incertidumbre global y bajos niveles de inversión empresarial.

Proyecciones por países

En Sudamérica, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) pasaría de 2,9 % en 2025 a 2,4 % en 2026, en parte por una menor expansión en Brasil y una normalización del ciclo económico en Argentina.

La Cepal identificó a Guyana como una de las economías con mayor dinamismo, estimando una expansión cercana al 24 % en 2026, impulsada por su actual boom petrolero. Paraguay y Venezuela también destacan con proyecciones de crecimiento superiores a la media regional, con tasas positivas para 2026.

Por el contrario, economías como México mostrarían un desempeño más moderado, con crecimiento previsto cercano al 1,3 %, mientras que países como Bolivia registrarían tasas muy bajas alrededor del 0,5 %.

Según la información de la Cepal, en 2025 el PIB registró un crecimiento del 3,2 %, pero para el próximo año se proyecta una desaceleración hasta el 2,2 %.

La Cepal señaló que las perspectivas de crecimiento estarán influenciadas por el desempeño del crecimiento mundial, especialmente de los principales socios comerciales de la región, las políticas monetarias internacionales y la incertidumbre en los mercados financieros.

