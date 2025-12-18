Rusia indicó que Venezuela es su aliado en un contexto de tensión entre el Gobierno de Donald Trump y Nicolás Maduro

El jueves 18 de diciembre, el Kremlin de Moscú en Rusia, instó a tomar cautela en la situación en torno a Venezuela porque la situación es "potencialmente muy peligrosa" y señaló que el país suramericano es su aliado.

"Observamos una escalada de tensiones en la región y consideramos que esto es potencialmente muy peligroso. Venezuela es nuestro aliado y socio", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que Rusia mantiene "contactos regulares" con Caracas, incluso al más alto nivel. "El presidente (Vladímir) Putin habló recientemente por teléfono con el presidente (Nicolás) Maduro. Por supuesto, hacemos un llamamiento a todos los países de la región para que actúen con cautela y eviten cualquier evolución impredecible de la situación", concluyó.

Horas antes, el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetinin, afirmó que Rusia espera que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestre pragmatismo respecto a Venezuela y no cometa errores que afectarían a toda la región.

