Mundo
18 dic 2025 , 11:31

Rusia indicó que Venezuela es su aliado en un contexto de tensión entre el Gobierno de Donald Trump y Nicolás Maduro

Nicolás Maduro ya tuvo una llamada con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

   
    Foto de archivo del presidente Ruso, Vladimir Putin.( EFE )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE
El jueves 18 de diciembre, el Kremlin de Moscú en Rusia, instó a tomar cautela en la situación en torno a Venezuela porque la situación es "potencialmente muy peligrosa" y señaló que el país suramericano es su aliado.

"Observamos una escalada de tensiones en la región y consideramos que esto es potencialmente muy peligroso. Venezuela es nuestro aliado y socio", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Agregó que Rusia mantiene "contactos regulares" con Caracas, incluso al más alto nivel. "El presidente (Vladímir) Putin habló recientemente por teléfono con el presidente (Nicolás) Maduro. Por supuesto, hacemos un llamamiento a todos los países de la región para que actúen con cautela y eviten cualquier evolución impredecible de la situación", concluyó.

Horas antes, el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetinin, afirmó que Rusia espera que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestre pragmatismo respecto a Venezuela y no cometa errores que afectarían a toda la región.

¿Cuáles son las medidas que el Estados Unidos ha tomado en contra de Venezuela?

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, un supuesto grupo vinculado al narcotráfico, despegó desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que Nicolas Maduro interpreta como un intento de sacarlo del poder y de robar las riquezas petroleras de Venezuela.

El 16 de diciembre Trump anunció el "bloqueo total" contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

Además, el mandatario estadounidense afirmó el miércoles 17 de diciembre que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos y dijo que los quiere de vuelta.

Por su parte, Venezuela pidió una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras el bloqueo anunciado por Trump. Posterior, Maduro tuvo una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres, para alertarle sobre la "escalada de amenazas" de Estados Unidos contra el país suramericano y "sus graves implicaciones para la paz regional".

