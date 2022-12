Rusia despide el año 'de espaldas' a Ucrania

Los rusos se refugian en las compras navideñas pese a los altos precios y la fuga de muchas marcas occidentales, para olvidarse por un tiempo de la campaña militar rusa en la vecina Ucrania.

"En los últimos días ha crecido mucho el número de clientes, vienen por regalos para los niños", comentó a Alexandr, dependiente de la red de tiendas de juguetes Mir Kúbikov que ha venido a suplantar al grupo danés Lego, que en julio pasado anunció su retirada de Rusia.

Sin embargo, aunque la tienda ofrece marcas como MORK, Reobrix, LOZ, Sembo y otras de producción china o rusa, más de la mitad de la oferta sigue siendo de Lego, con la única diferencia de que los precios, que jamás fueron bajos, ahora tocan las estrellas.

Así, un modelo de la torre Eiffel cuesta prácticamente 100.000 rublos (cerca de 1.400 dólares), más del doble que en otros países europeos.

"Como Lego se fue de Rusia no podemos utilizar oficialmente la marca, por eso ahora somos Mir Kúbikov. No está prohibida la venta, pero la red no puede utilizar su identidad", añade Alexandr.