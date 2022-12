La OMS espera en 2023 la reducción de Covid-19 y viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) espera que en 2023 se produzca una disminución "significativa" de la pandemia de Covid 19 , de la que alerta que "no ha terminado" y hay que seguir rastreando, y del brote de viruela del mono .

La pandemia no se ha acabado

"La pandemia no se ha acabado. Tenemos que seguir estando alerta en 2023. Necesitamos una vigilancia continuada y rastrear la covid. Millones todavía no están vacunados, debemos llegar a ellos", opinó Kluge.Para el próximo año el director de la organización internacional desea que se produzca además un mayor "reenfoque" en relación con el "flagelo" que representan las enfermedades no transmisibles (ENT) y el VIH (virus de inmunodeficiencia humana).

Recuerda que las principales ENT (enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes y enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer) "representan el 86 % de las muertes en la región europea".

Kluge indica que para reducir la carga que representan las ENT se debería "reducir el consumo de alcohol y tabaco y fomentar una mayor actividad física, así como abordar el cambio climático", además con el objetivo de "construir sociedades más saludables".

Con respecto al VIH, indica que la región europea de la OMS es la única de la organización donde la incidencia está aumentando, "a pesar de que tenemos las herramientas que necesitamos para prevenir y tratar la infección por el VIH".