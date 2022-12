Aumentan casos de covid en Guayaquil: "van cinco fallecidos en seis días"

Hay múltiples enfermedades respiratorias en esta época, dice el doctor Salvador, quien recomienda no mandar a los niños a la escuela si presentan algún tipo de síntomas.

"Han existido cinco fallecidos en seis días, tres de ellas con esquema incompleto de vacunas y dos que no tenían ninguna".

USUARIOS DE METROVÍA, SIN MASCARILLA

En el sistema de transporte Metrovía, los buses van repletos de pasajeros. Así lo captamos ayer a las 06:10 en la avenida Domingo Comín. Y la mayoría de usuarios van sin mascarilla.

Unos tosen, estornudan y hasta escupen en el piso, según la queja de los usuarios. En la fundación Metrovía afirman que están tomando medidas para evitar aglomeraciones.

“Dependiendo de la demanda, estamos aumentamos los articulados, pero aún no restringimos que se suban si no llevan mascarilla”, dice Bolívar Valarezo, administrador de la fundación Metrovía, quien sostiene que un 15% de pasajeros no se ponen la mascarilla.

Desde la semana anterior, el uso de mascarilla es obligatorio en los espacios cerrados ante el aumento de contagios de covid 19 y de otras enfermedades respiratorias.

En el transporte urbano también hay decenas de personas sin mascarilla. Si ahora hay aumentos de contagios, en enero se prevé que la situación empeore.

Salvador dice que ya es conocido que, debido a las reuniones sociales de diciembre, en enero se afrontará un repunte de casos.

En los centros comerciales tampoco descartan intensificar los controles, por ejemplo, si se volviera a disponer limite de aforo, algo que aún no ha sucedido.