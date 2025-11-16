Mundo
16 nov 2025 , 09:50

Rusia anunció la ocupación de dos pueblos en el sur de Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso anunció la ocupación de Rivnopillia y Mala Tokmachka, dos pueblos en la región de Zaporiyia al sur de Ucrania.

   
    Trabajadores de emergencia ucranianos caminan frente a un edificio residencial dañado tras un ataque aéreo en Kiev el 14 de noviembre de 2025, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania.( AFP )
Fuente:
afp
user placeholder

Redacción
El ejército ruso reivindicó este domingo 16 de noviembre la toma de otros dos pueblos en el sur de Ucrania, donde sus tropas están ganando terreno frente a unas fuerzas ucranianas en inferioridad numérica.

El Ministerio de Defensa ruso informó en Telegram que sus tropas tomaron Rivnopillia y Mala Tokmachka, en la región de Zaporiyia.

Aunque el frente de Zaporiyia registra menos enfrentamientos que el del este, donde se concentra la mayoría de los combates, las fuerzas rusas están avanzando en ambas regiones.

Moscú intenta aprovechar su ventaja en personal y equipamiento, pero los avances territoriales son lentos y costosos, con ambos bandos profundamente atrincherados casi cuatro años después de que Rusia lanzara su ofensiva.

Los combates en el este se centran en el control del importante centro logístico de Pokrovsk, al que cientos de soldados rusos han logrado infiltrarse en las últimas semanas, debilitando las defensas ucranianas.

Las conversaciones de paz entre Kiev y Moscú están actualmente estancadas. La cumbre prevista en Budapest entre el presidente estadounidense Donald Trump, que intenta mediar en el conflicto, y el ruso Vladimir Putin finalmente no se llevó a cabo.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que busca reforzar el apoyo internacional a su país, llegó este domingo a Grecia, según confirmó un portavoz a AFP.

El lunes tiene previsto ir a Francia, donde será recibido por el presidente Emmanuel Macron, y el martes viajará a Madrid, donde se reunirá con representantes de las dos cámaras del Parlamento español.

