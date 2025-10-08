Rescatan a Jaguar sin un ojo y con heridas de metralla en la Amazonía brasileña

El incidente se registró el 1 de octubre, cuando un grupo de seguridad perteneciente a la Policía Militar Brasileña realizaba un patrullaje en una lancha por el río Negro, una de las principales cuencas fluviales de la Amazonía. Durante la navegación, los oficiales avistaron un ejemplar de jaguar visiblemente herido y exhausto. Al acercarse con cautela, el animal intentó aferrarse a la embarcación, demostrando un evidente estado de debilidad y desesperación.

LEA: México: Impactante video muestra cómo dos niños fueron llevados a la fuerza en Ixtlahuaca

Los militares notaron que el jaguar presentaba múltiples heridas por perdigones y la ausencia de su ojo derecho, lo que evidenciaba que había sido víctima de un ataque reciente. Ante esta situación, procedieron inmediatamente a rescatar al felino para brindarle ayuda. Este rescate fue registrado en video y rápidamente difundido en redes sociales, generando gran conmoción y apoyo por parte de la comunidad local y ambientalista.

Para facilitar el rescate, los oficiales utilizaron una boya flotante que permitió al jaguar aferrarse y ser arrastrado con cuidado hacia tierra firme. Posteriormente, el animal fue trasladado bajo custodia de la Secretaría Estatal de Protección Animal de Brasil, entidad responsable de coordinar la atención y el tratamiento del felino. Los especialistas veterinarios realizaron una evaluación médica exhaustiva, donde se identificaron más de 30 fragmentos de metralla incrustados en el cuerpo del jaguar, además de la pérdida completa del ojo derecho y varios dientes rotos, daños que dificultan su supervivencia en la naturaleza.

LEA: Cuáles son los puntos más conflictivos del plan de paz de Trump para Gaza que EE.UU. está negociando con Israel y Hamás

Actualmente, el jaguar se encuentra en un zoológico local, donde recibe cuidados constantes y monitoreo veterinario especializado. Los expertos señalan que estas lesiones son resultado directo de la caza ilegal y el tráfico de especies protegidas en la región amazónica. Estas prácticas ilegales representan una grave amenaza para la conservación de la biodiversidad, pues afectan a numerosas especies vulnerables y están estrictamente prohibidas por la legislación ambiental brasileña.