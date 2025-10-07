México: Impactante video muestra cómo dos niños fueron llevados a la fuerza en Ixtlahuaca

Un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/video target=_blank>video</a> que se viralizó este lunes 6 de octubre <b>ha causado conmoción en redes sociales</b>. En las imágenes se observa a varias personas llevándose por la fuerza a dos niños en el municipio de<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mexico target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/europa/tres-heridos-derrumbe-edificio-madrid-espana-CH10247656 target=_blank></a>