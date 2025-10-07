Mundo
México: Impactante video muestra cómo dos niños fueron llevados a la fuerza en Ixtlahuaca

El hecho, inicialmente señalado como un sustrajo de menores, fue aclarado por las autoridades como un conflicto familiar.

   
Un video que se viralizó este lunes 6 de octubre ha causado conmoción en redes sociales. En las imágenes se observa a varias personas llevándose por la fuerza a dos niños en el municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México.

El clip, captado por cámaras de seguridad, muestra a los menores llegando a un domicilio, donde la niña entra al lugar mientras el niño permanece afuera. Segundos después, cuatro adultos aparecen y los sustraen violentamente, cargándolos hasta sacarlos de la escena. Aunque los pequeños intentan resistirse, no logran evitar ser llevados.

En un inicio, el hecho fue reportado como un secuestro, sin embargo, horas más tarde el Ayuntamiento de Ixtlahuaca aclaró que se trata de un problema familiar y no de un robo de menores con fines delictivos.

Pese a ello, la sustracción continúa bajo investigación y las autoridades mantienen la búsqueda de los niños, cuyo paradero todavía se desconoce.

