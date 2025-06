Miguel Uribe: entre el legado político de su abuelo y la muerte de su madre a manos del cartel de Pablo Escobar

Uribe es crítico del presidente Gustavo Petro por el deterioro de la inseguridad en el país. Además, mantiene una estrecha relación con el expresidente Álvaro Uribe, aunque los dos no tienen parentesco.

En una entrevista con un medio de comunicación colombiano, el senador Miguel Uribe, relató cómo fue la última vez que vio a su madre y cómo murió a manos del Cartel de Medellín.

"Recuerdo el último de que la vi. Ese día me abrazó, me dio un beso y me cargó. Como cualquier día que salía a trabajar", contó el político colombiano.

Reveló que Diana Turbay se iba a encontrar con unas personas que la iban a llevar a entrevistar a Gregorio Manuel Pérez Martínez, alias El Cura Pérez, exlíder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que la iban a llevar con él. "Ella se fue un miércoles y nunca volvió".

La mujer falleció el 25 de enero de 2025 en Medellín, su hijo dice que en un inicio pensaban que la tenía el cura Pérez. Sin embargo, descubrieron que fue Pablo Escobar el responsable de la desaparición.

"Mi papá me dijo: tu mamá está muerta. ¿Quieres ir? La vi y le dije a mi padre que quería darle un beso, este es el último recuerdo que tengo de ella. Cambiaría todo por volver a verla", afirmó.

