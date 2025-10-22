Una protesta antinmigrante en Dublín deja seis detenidos y una furgoneta policial incendiada

Una protesta realizada a las afueras de Dublín terminó en caos la noche del martes 21 de octubre de 2025, cuando un grupo de manifestantes <b>arrojó objetos a la policía e incendió una furgoneta frente</b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/dos-tercios-inmigrantes-regularizados-espana-arraigo-latinoamericanos-LF10260308 target=_blank></a></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/condenan-21-anos-prision-implicado-magnicidio-miguel-uribe-turbay-DC10309381 target=_blank></a>