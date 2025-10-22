Una protesta antinmigrante en Dublín deja seis detenidos y una furgoneta policial incendiada

La Garda Siochana, fuerza policial de Irlanda informó que seis personas fueron arrestadas y un agente resultó herido durante los enfrentamientos.

Una protesta realizada a las afueras de Dublín terminó en caos la noche del martes 21 de octubre de 2025, cuando un grupo de manifestantes arrojó objetos a la policía e incendió una furgoneta frente al hotel CityWest , un alojamiento temporal para inmigrantes y solicitantes de asilo.

La concentración comenzó tras circular reportes sobre una presunta agresión sexual a una niña de 10 años. Aunque la policía detuvo a un hombre de unos 20 años vinculado al hecho, la noticia encendió el descontento de grupos antiinmigrantes que se reunieron frente al edificio en Saggart, al oeste de Dublín.

Testigos indicaron que más de 500 personas se congregaron en el lugar, ondeando banderas irlandesas y exhibiendo carteles con mensajes contra la inmigración.

Algunos atacaron a los agentes con botellas, ladrillos y fuegos artificiales, mientras otros intentaron acercarse al hotel, donde residen decenas de migrantes. Los disturbios obligaron a la policía a utilizar gas pimienta para dispersar a los manifestantes. En medio del desorden, una furgoneta policial fue incendiada, según imágenes difundidas por medios irlandeses.