22 oct 2025 , 08:44

Una protesta antinmigrante en Dublín deja seis detenidos y una furgoneta policial incendiada

En Irlanda un conjunto de manifestantes atacaron a la policía en Dublín tras la denuncia de una agresión sexual a una de 10 años.

   
    Una camioneta policial incendiada por manifestantes en Dublín.( RRSS )
Fuente:
Redacción
Una protesta realizada a las afueras de Dublín terminó en caos la noche del martes 21 de octubre de 2025, cuando un grupo de manifestantes arrojó objetos a la policía e incendió una furgoneta frente al hotel CityWest, un alojamiento temporal para inmigrantes y solicitantes de asilo.

La Garda Siochana, fuerza policial de Irlanda informó que seis personas fueron arrestadas y un agente resultó herido durante los enfrentamientos.

Una denuncia que desató la furia

La concentración comenzó tras circular reportes sobre una presunta agresión sexual a una niña de 10 años. Aunque la policía detuvo a un hombre de unos 20 años vinculado al hecho, la noticia encendió el descontento de grupos antiinmigrantes que se reunieron frente al edificio en Saggart, al oeste de Dublín.

Testigos indicaron que más de 500 personas se congregaron en el lugar, ondeando banderas irlandesas y exhibiendo carteles con mensajes contra la inmigración.

Algunos atacaron a los agentes con botellas, ladrillos y fuegos artificiales, mientras otros intentaron acercarse al hotel, donde residen decenas de migrantes. Los disturbios obligaron a la policía a utilizar gas pimienta para dispersar a los manifestantes. En medio del desorden, una furgoneta policial fue incendiada, según imágenes difundidas por medios irlandeses.

Un reflejo del creciente malestar social

Este episodio revive tensiones que Irlanda ya ha enfrentado en años recientes. En 2023, una protesta similar derivó en un motín en el centro de Dublín, luego de que tres niños fueran apuñalados.

Aunque el país no cuenta con representación de extrema derecha en el Parlamento, movimientos antiinmigrantes han ganado fuerza y visibilidad alentando manifestaciones en varias regiones.

