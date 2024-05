El Parlamento de Colombia aprobó la prohibición de la corrida de toros a escala nacional

La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este martes por amplia mayoría un proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en el país, iniciativa que logró 93 votos favorables, luego de 14 aplazamientos.

"Acaba de ser aprobado en último debate en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia, con 93 votos por el sí y dos votos por el no", informó la corporación en su cuenta de X.

Ahora la ley pasará a conciliación porque los textos aprobados en Senado y en Cámara son diferentes y luego pasará a sanción presidencial.

"No más toreo, no más toreo, no más toreo", gritaron en la sesión los congresistas que impulsaron el proyecto de ley, que además prohíbe el rejoneo y las novilladas, al ser aprobada la iniciativa.

A las voces de júbilo se unió la de la senadora Esmeralda Hernández, del oficialista Pacto Histórico y ponente del proyecto de ley en el Senado, donde ya fue aprobado.

Le puede interesar: Cuál es el origen de la relación especial entre Colombia e Israel (y cómo Petro la transformó)

"¡Es ley de la república! Lo logramos, se acaban las corridas de toros en mi Colombia. Es uno de los días más felices de mi vida. Gracias desde el corazón, gracias a quienes nos abrieron camino, gracias al Congreso, gracias a la vida", manifestó en sus redes sociales.

Hernández explicó que la ley "establece un proceso de transición de tres años" pues "la prohibición no va a ser de un día para otro".

La senadora agregó que "se van a identificar las familias que viven del sector taurino y, a partir de ello, se prevé establecer un comité interinstitucional para hacer la transición", con el fin de que decidan si quieren dedicarse al comercio o al turismo".

También se establece el proceso de transformación de las plazas de toros para que estas sean adecuadas como espacios de uso cultural, musical y afines.