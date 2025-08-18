Mundo
Por primera vez en la historia, Palestina participará en el concurso Miss Universo

Se trata de la modelo y activista Nadeen Ayoub, de 27 años, quien participará con otras 130 chicas en el certamen de belleza más importante del mundo

   
La noticia recorrió el mundo este lunes 18 de agosto de 2025 y causó sensación. Por primera vez en la historia, Palestina contará con una representante en el concurso Miss Universo que se realizará el próximo 21 de noviembre el Bangkok, la capital de Tailandia. Se trata de la modelo y activista Nadeen Ayoub, quien participará con otras 130 chicas en el certamen de belleza más importante del mundo.

Los organizadores del evento lo anunciaron tras publicar un comunicado en la cadena internacional CNN. "La Sra. Ayoub, una destacada defensora y modelo palestina, encarna la resiliencia y la determinación que definen nuestra plataforma”.

Ella tiene 27 años y obtuvo la corona de Miss Palestina, en 2022. Desde ese año, Ayoub se ha caracterizado por su lucha incansable para mostrar el dolor y drama de su tierra natal. “Por primera vez en la historia, Palestina estará representada en Miss Universo. Mientras Gaza atraviesa la angustia, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado”, escribió Ayoub en su cuenta de Instagram.

“Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver”, añadió.

“Esperamos con ansias dar la bienvenida a la Sra. Ayoub al escenario de Miss Universo, donde representará con orgullo a Palestina, junto a concursantes de todo el mundo”, indicó la organización Miss Universo en el mismo comunicado.

