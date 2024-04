Una polémica se desata en Argentina por el aumento de salarios de senadores en plena crisis

Los senadores de Argentina, sin debate y en votación a mano alzada, aumentaron sus salarios un 170 %, en una decisión que generó polémica este viernes por la dura crisis económica que atraviesa el país, con 288 % de inflación interanual y más de la mitad de la población en la pobreza.

Tras la votación, que se dio al final de una sesión ordinaria el jueves, 18 de abril, y duró menos de dos minutos, los 72 integrantes de la cámara alta decidieron un salario de unos 4 millones de pesos (USD 4 500) netos por mes, mientras que el salario mínimo, hoy en un piso histórico, ronda los 200.000 pesos (unos USD 230).

Los bloques opositores votaron a favor, mientras que los senadores oficialistas y sus aliados no levantaron la mano, aunque dieron el quórum para la votación y no pidieron que se vote nominalmente, práctica usual cuando no hay consenso.

"Es una locura porque no corresponde a los sueldos que nosotros tenemos", opinó Gabriela Quiroga, una vendedora de ropa de 31 años que señaló a la AFP que "los negocios no están vendiendo nada" y "cada vez se ve más gente durmiendo en la calle".