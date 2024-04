En sus redes sociales, Cortés se presentaba como un químico farmacobiólogo que vivía solo desde hace más de 10 años. Vecinos mencionaron que durante un tiempo vivió con su pareja, pero que luego "no la volvieron a ver". Además de su trabajo, Cortés publicaba fotos de viajes con su familia y en su tiempo libre se dedicaba a la actuación y al activismo en favor de los derechos de los animales.

Un texto de 2014 en sus redes llamó la atención de los usuarios: "No tarde mucho en darme cuenta de que tus manos no se movieron. Descubrí que tu cuerpo era duro y me asuste cuando noté que estabas fría", escribió.

Las autoridades continúan realizando análisis a los restos óseos encontrados en la casa de Cortés para determinar las identidades de las otras víctimas.

