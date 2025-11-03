Perú rompe relaciones diplomáticas con México por darle asilo a ex primera ministra de Pedro Castillo

El Gobierno de Perú anunció este lunes, 3 de noviembre, que ha decidido romper relaciones diplomáticas con México. La decisión se tomó luego de que ese país informara que la ex primera ministra peruana, Betssy Chávez, "está siendo asilada en la residencia de la embajada" mexicana en Lima.

La abogada y política peruana fue miembro importante del Gobierno de Pedro Castillo. Participó como congresista hasta marzo de 2023. También se desempeñó como ministra de Trabajo y Promoción de Empleo, así como de Cultura. Entre noviembre y diciembre de 2023 fue presidenta del Consejo de Ministros del Perú.

"El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México", informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

El ministro explicó que esta decisión se ha tomado "frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú".