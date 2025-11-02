Mundo
Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de una banda dedicada al tráfico de drogas

La Policía del Perú logró detener a delincuentes usando disfraces en la noche de Halloween.

   
    Policía de Perú con miembros de una banda dedicada al tráfico de drogas.( Arte: Raúl Cárdenas )
Un video publicado en la cuenta de X de la Policía Nacional de Perú, se muestra una redada en Halloween que condujo a la detención de tres sospechosos en un operativo antidrogas que se cree contenía cocaína.

En las imágenes se observa a un oficial vestido de Spider-Man junto con otros acorralando y arrestaron a miembros de la pandilla “Diabólicos de Malambitos”.

Le puede interesar: 18 presuntos miembros del grupo criminal peruano Pulpos de Trujillo son detenidos en Zamora Chinchipe​​​​​​

Se detuvo a tres presuntos integrantes, incautando 2 100 envoltorios de PBC y dinero presuntamente producto del ilícito. Los detenidos fueron puestos a disposición de Depincri Surco para las diligencias de ley.

Durante las festividades, como el Día de San Valentín y Navidad, la policía peruana suele disfrazarse de personajes famosos para los operativos.

Lea: El nuevo presidente de Perú, José Jerí, lidera operativos en varias cárceles del país

La estrategia busca sorprender a los criminales y ganar ventaja en operativos, combinando creatividad con acción policial efectiva.

