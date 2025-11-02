Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de una banda dedicada al tráfico de drogas

Un video publicado en la cuenta de X de la Policía Nacional de Perú, se muestra una redada en Halloween que condujo a la detención de tres sospechosos en un operativo antidrogas que se cree contenía cocaína.

En las imágenes se observa a un oficial vestido de Spider-Man junto con otros acorralando y arrestaron a miembros de la pandilla “Diabólicos de Malambitos”.

