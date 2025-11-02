Perú: agente disfrazado de Spider-Man detuvo a miembros de una banda dedicada al tráfico de drogas

Un<b> video publicado</b> en la cuenta de X de la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/supuestos-policias-peru-detenidos-con-armas-en-huaquillas-el-oro-BG8769715 target=_blank>Policía Nacional de Perú</a></b>, se muestra una <b>redada </b>en <b>Halloween</b> que condujo a la detención de tres sospechosos en un <b>operativo antidrogas </b>que se cree contenía <b>c</b> <b></b><i></i> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/detenidos-pulpos-trujillo-zamora-chinchipe-FA10109862 target=_blank></a>