El pescador, conocido como Gatón, relató que durante los últimos 15 días tuvo que alimentarse de insectos, pájaros e incluso una tortuga para sobrevivir. “Tengo a mi madre viva, no quería morir por mi madre. Tengo una nieta de dos meses, me aferré a ella, todos los días pensaba en mi madre”, expresó emocionado tras su rescate .

El comandante de la primera base naval en Paita, Jorge Calizaya, explicó que la embarcación de Napa Castro no contaba con radiobaliza, lo que dificultó su ubicación en el océano. “Creo que fue un hecho fortuito. No contar con la radiobaliza dificultó un poco el trabajo, es una exigencia que no cumplió, pero gracias a Dios ya está con nosotros”, manifestó el oficial de la Marina de Guerra del Perú.