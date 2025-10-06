Perú: Boluarte reitera que un paro no va a resolver el problema de la criminalidad en Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró que un paro como el que acatan este lunes las empresas de transporte público de Lima y la vecina provincia del Callao, en protesta por las extorsiones y asesinatos atribuidos a bandas criminales, no va a resolver el problema del aumento de la criminalidad en el país.

"Un paro de 24 horas, 48 horas, hermano transportista, no resuelve ni va a resolver el problema, todos tenemos que sumar", señaló la gobernante durante una actividad de trabajo.

Tal como ya señaló durante la semana pasada, Boluarte reiteró la posición del Gobierno ante las protestas que se han convocado para exigir una mayor intervención de las autoridades ante los ataques que sufren los transportistas en la capital peruana.

"Queridos hermanos transportistas, sumemos todos para que podamos detener a esta lacra que es la inseguridad, la extorsión, el asesinato", invocó.

La mandataria también pidió a la ciudadanía que, ante el incremento de las extorsiones que se reporta en los últimos meses en Perú, "no abran esas llamadas, no abran esos mensajes" que se envían a los teléfonos celulares.

Boluarte añadió que los ciudadanos deben dar cuenta a la Policía de los números o redes sociales desde los que los se envían las amenazas y extorsiones.

Admitió, en ese sentido, que las denuncias de casos de extorsión se han incrementado y dijo que, si los ciudadanos cumplen con hacerlas, la Policía los va a respaldar.