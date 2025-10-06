Perú: paro de transportistas en Lima, bloqueos, caos vehicular y temor por la ola de violencia

El lunes 6 de octubre, decenas de transportistas protagonizaron bloqueos en principales avenidas de Lima, Perú, en protesta por la creciente ola de extorsiones y sicariatos que afecta a conductores y empresas del sector. La medida paralizó parcialmente la capital peruana, generando caos vehicular, aglomeraciones y enfrentamientos con la policía.

Desde tempranas horas, se registraron bloqueos en zonas como San Juan de Lurigancho, cerca de la estación Bayóvar del Metro de Lima, donde manifestantes obligaron a los choferes a detener sus recorridos.

El paro también se extendió al norte de la ciudad. En Comas y Carabayllo, el servicio del Metropolitano quedó interrumpido por varios minutos debido a la presencia de grupos que obstruyeron el paso de los buses. La policía intervino para liberar las vías, pero los ánimos se descontrolaron y se registraron enfrentamientos con algunos heridos.

La paralización agravó la movilidad en Lima, ya que en paraderos como Puente Nuevo, cientos de personas esperaron durante horas para trasladarse a sus trabajos. Algunos optaron por colectivos informales, que cobraron entre 8 y 10 soles por trayectos cortos. La alta demanda provocó que pasajeros viajaran incluso colgados de las puertas.

La crisis afectó especialmente a las mujeres, quienes denunciaron temor a robos y acoso en unidades repletas. El malestar ciudadano creció por la falta de respuestas de las autoridades, mientras la ciudad afrontaba otra jornada de desorden y tensión en el transporte público.